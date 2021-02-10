العمليات المشتركة تحدد أبعاد العملية الأمنية بين ثلاث محافظات

2021/02/10 | 13:25 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]حدد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الأربعاء، أبعاد العملية الأمنية بين ثلاث محافظات.

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