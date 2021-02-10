المجلس الاعلى الاسلامي يصدر بياناً بذكرى استشهاد شهيد المحراب

2021/02/10 | 13:28 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الاربعاء، بياناً بمناسبة الاول من رجب ذكرى استشهاد شهيد المحراب يوم الشهيد العراقي.بسم الله الرحمن الرحيم “ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ” تمر علينا هذه الأيام الذكرى السنوية لشهادة آية الله السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره)، وهي الذكرى التي […]

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