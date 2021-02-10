2021/02/10 | 13:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء /نينا / تمكن قسم مكافحة اجرام كربلاء التابع لقيادة شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت من كشف جريمة قتل لفتى خلال نصف ساعة فقط .وبدأت تفاصيل القضية حينما استخبر قسم مكافحة الاجرام بوجود جثة لشخص في مدينة الحسين ع الطبية لشخص يبلغ من العمر 14 سنة متأثرا بطعن سكين في منطقة الظهر..وتم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة اجرام كربلاء وثلة من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة.وبعملية امنية مهنية وخلال نصف ساعة فقط من الحادث تم القبض على المتهم وهو حدث أيضاً من مواليد (2005) وبعد مواجهته بالادلة انهار واعترف صراحةً قيامه بقتل المجنى عليه بسبب خلافات فيما بينهما .وصدقت اقواله قضائياً بالاعتراف واجري كشف الدلالة على محل الحادث بدلالته وجاء مطابقا لاعترافاته الابتدائية والقضائية كما تم ضبط الاداة المستخدمة في الجريمة هذا وسيتم اكمال اجراءاته التحقيقية لاحالته الى القضاء ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل خلال نصف ساعة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تكشف جريمة قتل خلال نصف ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).