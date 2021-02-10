2021/02/10 | 13:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية ، اليوم الأربعاء، القبض على إرهابيين في كركوك عملا آمري سرية بما يسمى "فرقة القادسية" في تنظي...

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