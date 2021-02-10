الحشد الشعبي يجري اكبر عملية استطلاع برمائية بالبلاد

2021/02/10 | 13:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى…اكد الحشد الشعبي، الاربعاء، اجراء اكبر عملية استطلاع برمائية في البلاد لليوم الثاني على التوالي.وقال الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوة الحشد الشعبي النهرية تجري لليوم الثاني عملية استطلاع برمائية في بحيرة حمرين(59كم شمال شرق بعقوبة) وهي تمثل اكبر عملية استطلاع برمائية على مستوى البلا قياسا بالمساحة التي يجري تمشيطها سواء في البحيرة او المناطق المحيطة بها”.واضاف الحسيني،ان” عملية الاستطلاع والتي تقوم بها نخبة قتالية في زوارق سريعة تاتي ضمن ستراتيجية اعتمدها الحشد الشعبي في محور ديالى من اجل تامين اكبر خزين مائي ومنع اي طرق تسلل للعناصر الارهابية وتامين الجزر والضفاف لافتا الى ان الحملة يرافقها استطلاع من قبل الطائرات المسيرة لرصد الضفاف عن بعد”.وتنتشر قوة نهرية في بحيرة حمرين تاسست قبل 3 اعوام لحماية اكبر خزين مائي في ديالى من اي توغل داعشي”.انتهى 25 ف

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