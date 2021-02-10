بالارقام.. شرطة صلاح الدين تعلن إحصائية ممارساتها الامنية في المحافظة

2021/02/10 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض 21 متهما خلال الممارسات الأمنية في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ان "مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت شرعت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر قبض صادرة بحق مطلوبين للقضاء بجرائم متنوعة".واضاف البيان ان "الحملة شملت عددا من اقضية المحافظة، حيث أسفرت القبض على (٢١) متهما بمواد قانونية مختلفة، والعثور على سلاح قاذفة ٤٠ملم،و(٤) قذائف مدفع ١٥٥ملم من مخلفات داعش الإرهابي، فيما تم ضبط عجلتين حمل تحمل مواد غذائية وخضروات قادمة من محافظة كركوك مخالفة للتعليمات".

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