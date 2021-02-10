تفكيك عدد من العبوات الناسفة زرعت بأبراج نقل الطاقة شمالي بغداد

2021/02/10 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاربعاء، تفكيك عدد من العبوات الناسفة زرعتها داعش بأبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي بغداد.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، فككت عدد من العبوات الناسفة زرعتها داعش بأبراج نقل الطاقة الكهربائية شمالي بغداد".واضاف البيان ان "المفارز عملت على صيانة المتضرر منها نتيجة أعمال تخريبية".

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