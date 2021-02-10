2021/02/10 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

حددت هيأة المنافذ الحدودية، منافذ الترانزيت الرسمية في العراق.

وقالت الهيئة في وثيقة تلقتها "الاقتصاد نيوز"، إنها اتفقت مع وزارة النقل والمالية وجهات معنية اخرى على "اعتماد المنافذ البرية (زرباطية، المنذرية، طريبيل، القائم، عرعر، سفوان) كمنافذ لعبور الترانزيت".

واضافت الوثيقة انه سيتم "تأجيل اعتماد المنافذ البحرية في الوقت الحاضر"، مؤكدةً "على عدم اعتماد منافذ كردستان (كمنافذ ترانزيت) لعدم قيام حكومة الاقليم بتنفيذ قرار مجلس الوزارء 13 لسنة 2019".

ولفتت الى الوثيقة الى "تشكيل لجنة مشتركة من الجهات التالية (هيأة المنافذ الحدودية، الهيئة العامة للكمارك، الشركة العامة للنقل البري) مهمتها تحدد المسارات ومواصفتها في المنافذ المشار اليها" (سابقاً).

وبينت الوثيقة تحمل "قيادة العمليات المشتركة مسؤولية الشاحنات المحملة بالبضائع والخاصة بالترانزيت والطرق التي تسلكها من منفذ الدخول ومنفذ الخروج".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيأة المنافذ تحدد منافذ الترانزيت الرسمية وتستثني منافذ كردستان) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيأة المنافذ تحدد منافذ الترانزيت الرسمية وتستثني منافذ كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).