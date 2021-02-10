2021/02/10 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني كشف المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الأربعاء، عن موقفه من البقاء مع الفريق الإنكليزي.وقال جوارديولا، في مقابلة مع خدمة البث الرياضي (DAZN)، إنه يحب النادي الإنجليزي “كثيرا”، وأنه “محاط بالأصدقاء الذين يعملون بشكل جيد للغاية”، وتربطه بهم “علاقة جيدة”.وأوضح المدرب الإسباني (50 عاما) الأسباب، التي تدفعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جوارديولا يكشف موقفه من البقاء مع مانشستر سيتي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جوارديولا يكشف موقفه من البقاء مع مانشستر سيتي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جوارديولا يكشف موقفه من البقاء مع مانشستر سيتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).