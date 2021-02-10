2021/02/10 | 18:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني بيع مقعد مرحاض للزعيم النازي أدولف هتلر مقابل 19000 دولار أميركي تقريبا كان جنود أميركيون قد نهبوه من ملاذه البافاري في الحرب العالمية الثانية.وحققت مجموعة من مقتنيات شخصية لهتلر، نهبت من مخبئه الجبلي، عشرات آلاف الدولارات عند بيعها في مزاد علني.ووفقا لتقارير صحفية فقد بيع المقعد الخشبي لمرحاض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمزاد علني..



مقعد مرحاض “هتلر” يباع بنحو 19 ألف دولار! المركز الخبري الوطني.

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