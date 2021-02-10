طالباني يشيد بجهود وابداع الدكتور آزاد نجار

2021/02/10 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نائب رئيس وزراء اقليم كوردستان قوباد طالباني الطبيب الكوردي المبدع آزاد نجار، معربا عن دعم الحكومة لجهوده وابداعاته الفريدة، منها صناعة قلب صناعي.

وفي اطار اجتماع في اربيل بحضور وزير التخطيط الدكتور دارا رشيد اليوم الاربعاء 10/2/2021، اشاد طالباني بجهود وابداع الدكتور ازاد نجار الذي قدم خدمات كبيرة في مجال الطب في العالم.

وقال نائب رئيس الوزراء، "فخر كبير ان يكون لطبيب كوردي موقع على الخارطة العلمية للطب، متمنيا له النجاح اكثر في المستقبل".

من جانبه، شكر الدكتور ازاد نجار نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان على دعمه، معربا عن استعداده تقديم خدماته في المجالات الصحية وخدمة كوردستان".

PUKmedia

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