رئيس حكومة الاقليم: الوفد المفاوض له صلاحية اتخاذ القرارات

2021/02/10 | 18:12 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس حكومة اقليم كوردستان، ان وفد حكومة الاقليم المتوجه الى بغداد لاجراء المباحثات والاتفاقات، هو فريق مختص وذو خبرة أكبر مني، مبينا ان حكومة الاقليم ستوزع رواتب الموظفين وفق الايرادات المالية الشهرية للاقليم.

وقال مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحافي، يوم الاربعاء: انه وفق المباحثات التي اجراه الوفد المفاوض مع بغداد، فأن حكومة الاقليم مستعدة لتسليم 250 الف برميل من النفط ونصف ايرادات الاقليم مقابل ارسال بغداد للمستحقات المالية لاقليم كوردستان.

وحول رواتب موظفي الاقليم ، اضاف بارزاني: انه سيتم توزيع رواتب الموظفين كل 30 يوما وفق الايرادات التي يحققها الاقليم، مشيرا الى ان الراتب لن يعود كما كان في السابق.

وبيّن، ان وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس الحكومة، قد توجه الى بغداد عدد من المرات لاجراء المفاوضات والمباحثات حول حصة الاقليم من الموازنة الاتحادية، مؤكدا ان هذا الوفد يمثل فريقا مختصا ذو خبرة أكثر منه، وللوفد صلاحية لاتخاذ القرارات الضرورية دون الرجوع الى الاقليم.

وتابع، ان الاقليم يصدر 425 الف برميل من النفط عبر الانابيب، وان برميل النفط يتم بيعه بسعر اقل بـ 5 الى 6 دولار دون اسعار شركة سومو، منوها ان الجزء الاكبر من بيع النفط مخصص لكلف استخراج ونقل النفط.

PUKmedia خاص

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