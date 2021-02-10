2021/02/10 | 18:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قفز سهم "تويتر" بأكثر من 13 بالمائة خلال تداولات اليوم الأربعاء، بعد إعلان نتائج أعمال أفضل من التوقعات.

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