الأسهم الأمريكية تواصل الصعود القياسي بالمستهل مع إعلان نتائج أعمال

2021/02/10 | 18:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل الصعود القياسي بعد نتائج أعمال وبيانات اقتصادية.

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