زراعة الأنبار تعلن تنفيذ مشاريع عملاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي

2021/02/10 | 18:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مدير زراعة محافظة الأنبار مثنى سبتي غربي، الأربعاء، أن المحافظة سدت خلال الصيف الماضي حاجتها المحلية من الفواكه والخضر وصدرت كميات أخرى إلى بقية المحافظات.وقال غربي، إن “محافظة الأنبار في طبيعة تكوينها هي محافظة زراعية وهي تمثل ثلث مساحة العراق وأكثر أراضيها خصبة ويتوفر فيها مصدرين للمياه هو نهر الفرات والمياه الوفيرة، […]

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