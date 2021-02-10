2021/02/10 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إرسلوا خلف باقر ياسين – شامل بردان ليت وزارة التعليم العالي، او وزارة التربية، او الثقافة، ليت الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتصل بباقر ياسين، الكاتب والمؤرخ العراقي، الشاهد على العصر العراقي منذ نهاية الملكية الى زوال الجمهورية القديمة، ليحاضر في الكليات الانسانية او عبر برنامج اسبوعي تتـــــنتجه العراقية و توزعه تعاونا على محطات محلية لتبثه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إرسلوا خلف باقر ياسين – شامل بردان) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إرسلوا خلف باقر ياسين – شامل بردان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).