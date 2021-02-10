ممثلو العراق لدى اليونسكو يشكون وزارة التربية لدى رئيس البرلمان

2021/02/10 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس النواب يلتقي ممثلي الجمعيات الفلاحية والمزارعين في البصرة ممثلو العراق لدى اليونسكو يشكون التربية لدى الحلبوسي بغداد – ساري تحسين قدم موظفو الممثلية الدائمة لجمهورية العراق لدى منظمة اليونسكو المنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم في باريس شكوى ضد وزارة التربية الى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسبب اكمالهم أكثر من سنة بدون رواتب […]

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