مالية إقليم كردستان العراق : رواتب الموظفين ستصرف كل 30 يوماً

2021/02/10 | 18:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعفاء ذوي الإعاقة في الجامعات من الأجور الدراسية مالية الإقليم: رواتب الموظفين ستصرف كل 30 يوماً بغداد – قصي منذر اربيل – فريد حسن عقدت اللجنة المالية في برلمان كردستان اجتماعا مع وزير المالية في حكومة الاقليم، لمناقشة الاوضاع والبيانات المالية في كردستان.وقال رئيس اللجنة المالية في البرلمان زياد جبار في تصريح امس ان […]

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