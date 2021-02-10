العمال الكردستاني يكشف تفاصيل الهجوم التركي على جبل كاره ويتحدث عن “طرف خائن”

2021/02/10 | 18:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/دهوك

أفاد عضو لجنة العلاقات في حزب العمال الكردستاني كاوه شيخ موس، الأربعاء، بأن قواته تصدت لإنزال الجيش التركي على جبل كاره في محافظة دهوك.، فيما تحدث عن طرف يعمل ضد العراق والكرد.

وقال شيخ موس في حديث لوكالة /لمعلومة/ إن “الجيش التركي نفذ عملية كبرى شاركت بها طائرات الهليكوبتر والكوبرا وطائرات استطلاع، وانطلق من ناحية آكري في محافظة أربيل وقاعدة الحرير التي تتواجد بها القوات الأمريكية في شقلاوة”.

وتساءل عن “الطرف الذي سمح لتلك الطائرات بالانطلاق، خاصة وانها تتواجد ضمن منطقة فيها الآلاف من البيشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني”، مشددا أنه على “الرأي العام أن يعي بأن هنالك طرف خائن يعمل ضد الكرد والسيادة العراقية”.

وأشار إلى أن “المناطق تم الإنزال عليها، لاتتوجد بها قوات تابعة لحزب العمال الكردستاني إطلاقا، والمؤامرة أكبر من موضوع حزب العمال وهي لاحتلال المنطقة بأكلها ووضعها تحت الوصاية التركية”.

وكان الجيش التركي قد هاجم فجر اليوم جبل كاره في محافظة دهوك، فيما كشفت مصادر أمنية عن اندلاع اشتباكات مع عناصر حزب العمال في تلك المناطق.



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