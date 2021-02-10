وزير النفط العراقي يقدم توقعاته حول السوق العالمية خلال العام الحالي

2021/02/10 | 18:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن العراق سيبقى ملتزماً باتفاق "أوبك+"، فيما أشار إلى أن إجمالي الانتاج في العراق سيبلغ في المتوسط 3.6 مليون برميل خلال الشهر الجاري.

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وتوقع الوزير، وفقا لما نقلته رويترز (10 شباط 2021)، أن "يتراوح سعر النفط بين 58-63 دولارا للبرميل في العام الجاري، مشيرا إلى أن اتفاق أوبك+ لخفض الإنتاج ساهم في خفض مخزونات الخام العالمية".

وأكد، أن "بلاده ستظل ملتزمة باتفاق أوبك+ ولن تطلب إعفاء أبدا"، وأضاف أن "إجمالي إنتاج النفط في العراق سيبلغ في المتوسط 3.6 مليون برميل يوميا في فبراير الجاري إذا التزم إقليم كردستان بتخفيضات الإنتاج".

وأشار إلى أن "صادرات العراق من الخام ستبلغ في المتوسط 2.9 مليون برميل يوميا في الشهر الجاري".

واستبعد الوزير أن "تواصل السعودية تنفيذ تخفيضات طوعية بعد شهر مارس المقبل، حيث تقوم المملكة بتنفيذ خفض إضافي في إنتاج النفط بواقع مليون برميل يوميا شهري فبراير ومارس من 2021".

وفيما يتعلق بإيران، قال الوزير إنها "قد تعود إلى سوق النفط قبل الربع الرابع من 2021".

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