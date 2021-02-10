2021/02/10 | 18:20 - المصدر: سفن سكاي

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خطف فريق الشرطة فوز ثمين ومهم من ملعب الفيحاء بعد تغلبه بهدف نظيف على نفط البصرة لصالح الجولة 18 من دوري الكرة الممتاز.

و وصل الشرطة الى النقطة 35 في المركز الثاني بفضل امجد عطوان الذي تمكن من تسديد ركلة جزاء عند الدقيقة (56) بنجاح، بالرغم من الجدل الذي حصل على صحة تلك الركلة.

وتجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة 20 في المركز 14.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بصعوبة ..



الشرطة يستخرج فوز ثمين من ابار نفط البصرة 7 SKY TV.

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