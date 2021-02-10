تحالف الفتح يحذر من عدم احترام القانون وعرقلة العملية السياسية

2021/02/10 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب عن تحالف الفتح طاهر الدراجي من عدم احترام القانون وعرقلة العملية السياسية، تعليقا على الانتشار الأمني الأخير في بغداد وبعض المحافظات.

وذكر الدراجي في إفادة صحفية أن التنافس السياسي يجب أن يكون تنافسا شريفا، محذرا من وصول الأمور إلى عرقلة العملية السياسية.

فيما قلل النائب عن تحالف الفتح من وجود خطر يحدق بالعراق مشيرا إلى عدم وجود مخاوف تذكر في بغداد والمحافظات.

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