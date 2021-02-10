الصحة العالمية تزف بشرى جديدة للمصابين بكورونا

2021/02/10 | 18:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني زقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بشرى جديدة للمصابين بفيروس كورونا المتحور.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أنه يمكن استخدام لقاح أسترازينيكا مع تفشي النسخ المتحورة من فيروس كورونا.وقبل يومين، بدأ خبراء منظمة الصحة العالمية الاثنين الماضي، بالتدقيق في لقاح أسترازينيكا/أكسفورد الذي باتت فعاليته موضع تشكيك بالنسبة للمسنين وحيال النسخة المتحورة […]

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