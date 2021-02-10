سكن لائق وخدمات صحية ورعاية اجتماعية وتربوية توفرها العتبة الحسينية لهذه الشريحة من الاطفال

2021/02/10 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل دار الوارث لإيواء والتأهيل

المجتمعي التابعة للعتبة الحسينية

المقدسة، تقديم خدماتها الخاصة بحماية

الأطفال المشردين ومن كلا الجنسين ممن

أصبحوا ضحية للعنف أو التفكك الأسري في

العراق، وذلك بهدف اعاد

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