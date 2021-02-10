الشيخ عبد المهدي الكربلائي يتفقد مشروع صحن العقيلة زينب ويوجه بافتتاح جزء منه قريباً (صور تعرض للمرة الاولى)

2021/02/10 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة، الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

الاربعاء، بافتتاح جزء من مشروع صحن

العقيلة زينب (ع) قبل زيارة النصف من

شعبان المقبلة لاتاحة مساحات اكبر

للزائرين وتقديم افضل الخ

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