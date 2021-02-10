بالمزاد.. بيع مقعد مرحاض هتلر بنحو 19 ألف دولار

2021/02/10 | 18:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]بيع مقعد مرحاض للزعيم النازي أدولف هتلر مقابل 19000 دولار أميركي تقريبا كان جنود أميركيون قد نهبوه من ملاذه البافاري في الحرب العالمية الثانية.

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