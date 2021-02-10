سرايا السلام ترد على من ربط نزولها للشارع بتصريحات المالكي

2021/02/10 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

رد المتحدث باسم سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، صفاء التميمي، على الأحاديث التي ربطت نزول قوات السرايا إلى الشارع في 3 محافظات مؤخرا، بتصريحات رئيس دولة القانون، نوري المالكي الأخيرة، التي تعهد خلالها بملاحقة ما اسماها بـ"البطة" فيما لو جرى تكليفه لتولي منصب رئاسة الوزراء في المرحلة المقبلة.

وقال صفاء التميمي، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "انتشار أكثر من 100 ألف مقاتل من سرايا السلام في 3 محافظات تم بنصف ساعة ولم تحدث أي حالة رعب كما يقول البعض، والانتشار تم بالتنسيق مع القوات الأمنية ولم يحدث أي احتكاك معها أو مع المواطنين".

وأضاف التميمي: "لم نقطع طريقاً أو جسرا أو نحرق إطارات"، مبينا أن "النقاط التي تقدمت منجز كبير نفذه مقاتلون على مستوى عالٍ من الانضباط".

وحول مصدر الأوامر التي دفعت السرايا للشارع قال التميمي أن "السرايا تعاملت "مع تغريدة وزير القائد الحاج صالح محمد العراقي المعروفة عن الخطر المهدد للمراقد الدينية وتحركت على الجهات الأمنية، واطلاعهم كان على المعلومات التي ذكرهاالحاج صالح ".

وتابع، أن "الأجهزة الأمنية ايضاً قالت إن لديها ذات المعلومات ومؤشرات على نوايا لاستهداف محافظات بغداد وكربلاء والنجف وتم التعامل معها بجدية"، مبينا أن "الصدر مع تعزيز هيبة الدولة ولا يمكن المزاودة على مواقفه وهو يؤكد دائماً على دعم الجيش العراقي".

وأشار المتحدث باسم سرايا السلام، إلى أنهم لم يستخدموا السلاح خارج أطار الدولة في انتشارهم الداعم للقوات الأمنية في مواجهة المخاطر".

وشدد "لسنا بديلاً للجيش العراقي، وليس معيباً ان تكون هناك معلومات استخبارية لدى سرايا السلام وتزود بها الحكومة العراقية، كما أن هناك عمليات امنية نفذت من قبل القوات الأمنية بناءً على معلومات من سرايا السلام".

وعن الحديث الذي ربط نزول السرايا إلى الشوارع ردا على تصريحات المالكي الأخيرة، قال صفاء التميمي، إن "من يقول ان نزولنا هو رسالة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بعد تصريحاته، أمر غير حقيقي، والمالكي يعرف حجم قوة التيار الصدري، ولا نحتاج لإرسال رسالة".

ويوم الاثنين الماضي، أفادت صفحة "وزير القائد" المقربة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بوجود معلومات "شبه مؤكدة" عن وجود مخطط لاستهداف المراقد الدينية في بغداد وكربلاء والنجف.

ونشرت الصفحة ما نصه أنه: "وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك اتفاقاً بعـثياً داعشيا وبعض المندسـين معهم، للهجـوم على بعض المقدسات في النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد".

وعلى ضوء التغريدة أعلنت سرايا السلام الانتشار في 3 محافظات لدرء هذا الخطر.

وفي الأثناء، أكد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، أن بناء الدولة لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات وقطع الطرق.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر": "لن نتنازل عن بناء الدولة وهيبتها، أنجزنا الكثير لحل الأزمات الأمنية والاقتصادية والصحية.



الانتخابات استحقاق وطني يحتاج إلى التضامن السياسي والاجتماعي".

وأضاف الكاظمي، أن "البناء لا يتم بالتجاوز على الرموز والمقدسات الدينية والوطنية وضرب المؤسسات وقطع الطرق، بل بدعم الدولة"، مشدداً "‏لن نتهاون مع المتجاوزين".

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