إنقاذ فتاة من الانتحار وسط الناصرية

2021/02/10 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بان الشرطة النهرية انقذت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من الانتحار، وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن " الشرطة النهرية انقذت فتاة تبلغ من العمر 19 عاما من محاولة انتحار بعدما القت بنفسها من اعلى جسر النصر إلى نهر الفرات وسط الناصرية".

ويوم أمس، سجلت ذي قار حالة انتحار لفتاة اقدمت على انهاء حياتها بواسطة "شال" الرأس.

وقال مصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن " قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار سجل حالة انتحار لفتاة تبلغ من العمر 19 عاما، حيث أقدمت على شنق نفسها بواسطة شال (ربطة رأس) داخل إحدى غرف منزلها وسط القضاء".

وأضاف، أن "جثمان الفتاة نقل إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية"، دون مزيد من التفاصيل.

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