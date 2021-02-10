الشرطة يتغلب على نفط البصرة ويواصل مطاردته للمتصدر

2021/02/10 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا / واصل فريق الشرطة ضغطه على المتصدر ، بتغلبه مساء اليوم على فريق نفط البصرة بهدف دون رد ، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الفيحاء في المدينة الرياضية بالبصرة في ختام منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الممتاز.انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي حيث لم يستثمر كلا الفريقين الفرص التي سنحت لهما.وحصل فريق الشرطة على ركلة جزاء في الدقيقة ٥٦ سجل منها امجد عطوان هدف المباراة الوحيد ، بينما عجز نفط البصرة عن ادراك التعادل ، لتنتهي المباراة بفوز الشرطة بهدف دون رد.ورفع الشرطة رصيده الى النقطة ٣٥ في المركز الثاني ، فيما تجمد رصيد نفط البصرة عند النقطة ٢٠ في المركز الرابع عشر./انتهى

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