اجتماع نيابي حكومي بشـأن التجاوز على عقارات الدولـة

2021/02/10 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / استضافت اللجنة المالية النيابية ، اعضاء لجنة الامر الديواني رقم ٥٠ الخاصة بالتحقيق في ملف التجاوز على عقارات الدولة ، والتي تشكلت بناء على طلب قدمته عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة التميمي .واستعرض فريق لجنة الامر الديواني رقم ٥٠ آلية عملها واجراءاتها التحقيقية بشأن التجاوز على عقارات الدولة ، حيث اكدت اللجنة المالية دعمها لعمل الفريق وتذليل العقبات امامه لغرض انهاء هذا الملف وكشف كل حالات التجاوز واسترجاع حق الدولة كاملا .كما بحثت اللجنة النيابية ، امكانية استثمار عقارات الدولة لغرض تعظيم الايرادات غير النفطية وفق ضوابط وصيغ قانونية تضمن حق الجميع ، وذلك بعد تزويد اللجنة الفريق الحكومي بدراسة مستفيضة وجرد كامل بالعقارات المتجاوز عليها لتجنب أي تضارب أو إرباك في عمليات البيع والشراء./انتهى5

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