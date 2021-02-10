مخزونات النفط الأمريكية تتراجع 6.6 مليون برميل في أسبوع

2021/02/10 | 18:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات البنزين.

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