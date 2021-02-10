2021/02/10 | 18:44 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 10 فبراير 2021 | 06:26 مساءً

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رئاسة البرلمان تؤكد استمرار المباحثات بين بغداد واربيل حول المادتين 10 و11 من الموازنة المالية

أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الأربعاء، استمرار المباحثات بين بغداد وأربيل بشأن حصة الإقليم ضمن الموازنة العامة لعام 2021.



وقال الحداد في بيان: إن "موضوع حصة الاقليم في مسودة قانون الموازنة لعام 2021 تم الاتفاق عليه سابقا بين بغداد وأربيل، من خلال النص الوارد في مسودة قانون الموازنة ضمن المادتين العاشرة والحادية عشرة"، لافتا الى أن "الجدل حول حصة الاقليم في اللجنة المالية وفي الكتل المختلفة وليس بين الحكومتين، حيث يرى البعض أن تمرير هاتين المادتين 10 و11 الخاصتين بحصة الاقليم كما وردتا من الحكومة غير ممكن ويطالبون بتغييرهما ببدائل أخرى".



وأضاف، أن "المباحثات مستمرة حتى الان حول البديل، وهنالك خيارات عديدة ولكن حتى الان لم يتفق على خيار يرضى عليه الطرفان"، مبينا أن "حكومة الاقليم والكتل الكردستانية تعمل على اقرار النص الاصلي الخاص بحصة الاقليم كما في مسودة القانون أو اعتماد بديل آخر، ولكن هذا البديل يجب أن يكون ضمن الدستور والقوانين".



وتابع أن "حصة الاقليم ليست المعرقل لتمرير الموازنة، وإنما السبب في تأخير اقرارها هو العمل المستمر باللجنة المالية على مسودة القانون".



وأشار الحداد الى أن "المباحثات مستمرة بين بغداد وأربيل"، موضحا: "نتوقع الوصول الى صيغة اتفاق بين الطرفين قريبا، وخلال الايام القليلة المقبلة سوف يتم تحديد جلسة للتصويت على الموازنة".

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