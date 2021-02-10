الثمار الحمراء “تفيض انتاجًا” في جنوب العراق.. الأرض تطرح حملها أسرع من اجراءات “مضايقة” المستورد

2021/02/10 | 18:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد يستمر تسويق محصول الطماطم في محافظة البصرة جنوبي العراق، بالاف الاطنان يوميًا، بالتزامن مع الشكاوى والغضب المتصاعد للفلاحين ووزارة الزراعة، بسبب شاحنات الطماطم المستوردة، بالرغم من منعها من الاستيراد الا انها تدخل عبر منافذ كردستان ومنها الى المحافظات الجنوبية.وقالت شعبة زراعة الزبير غربي البصرة، ان تسويق محصول الطماطم ضمن واقع […]

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