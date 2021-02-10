جون ديوي (1859 – 1952 ) - غازي الصوراني

2021/02/10 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غازي_الصوراني فيلسوف البرجماتيه الفلسفية والتربوية الأمريكية الحديثة، استلفت ديوي أنظار العالم لأول مرة اثناء تدريسه في جامعة شيكاجو عام 1948، حيث كشف عن أفكاره في السنوات التي قضاها هناك، إلى افتتاح صف تجريبي قائم على مبادئ مذهبه باعتباره أحد أهم منظري الفلسفة البراغماتية.



وقد عرض مبادئه التربوية، التي نبذت كلياً المناهج والأهداف التقليدية للتعليم، في قانون الإيمان التربوي والمدرسة والمجتمع.



ويتلخص هدف الت ......





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