الدفاع المدني يخمد حريقا داخل سوق بغداد الجديدة

2021/02/10 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، ان فرقها تمكنت من اخماد حريق داخل سوق بغداد الجديدة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة وإخماد حادث حريق اندلع داخل 12 كشكا مشيدا من ألواح السندويچ بنل سريع الاشتعال في سوق بغداد الجديدة متخذة …

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