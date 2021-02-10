الحداد: يجب عدم اللجوء إلى حسم الخلافات بين بغداد وأربيل على أساس مبدأ الأغلبية والأقلية

2021/02/10 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد عضو الرئاسة في مجلس النواب، بشير خليل الحداد، اليوم الأربعاء، على ضرورة عدم اللجوء إلى حسم الخلافات بين بغداد وأربيل على أساس مبدأ الأغلبية والأقلية.ونقل المكتب الإعلامي للحداد، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “نائب رئيس مجلس النواب، بشير خليل الحداد، أكد اليوم بأن الاجتماعات التي عقدت بين …

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