الصحة تناقش الموقف الوبائي وتزايد إصابات كورونا في العراق

2021/02/10 | 18:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ترأس وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي، ااجتماع الامر الديواني 217 اليوم الاربعاء 10 شباط 2021 بحضور الوكيل الاداري والفني والمدراء العامين في مركز الوزارة واعضاء اللجنة والمختصين في الوزارة.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم خلال الاجتماع مناقشة مستجدات الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق …

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