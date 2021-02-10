النهروان: مزارع وأولاده يحرقون ’تريلة’ انتقاماً من سائقها!

2021/02/10 | 18:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دفعت خلافات غير معروفة تفاصيلها، الأربعاء، مزارعاً وأولاده وعدداً من الأشخاص إلى القيام بحرق عجلة حمل "تريلة"، تابعة لشخص آخر في إحدى مناطق ناحية الوحدة الواقعة إلى الجنوب الشرقي من العاصمة بغداد.

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وذكر مصدر في الدفاع المدني في حديث لـ"ناس"، (10 شباط 2021)، إن "بلاغاً ورد إلى كوادر مديرية الدفاع المدني ضمن مقتربات المنطقة المذكورة، وعلى الفور تم التوجه إلى مكان الحادث وإخماد الحريق الذي طال أجزاء من العجلة".

فيما تحدث مصدر محلي في ناحية الوحدة، عن "وجود خلافات بين شخص يدعى (م ق)، والذي تم إحراق عجلته، مع أشخاص آخرين يسكنون في منطقته".

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