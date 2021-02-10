سفير إسرائيلي سابق يطالب بايدن بالاتصال بنتانياهو وينشر رقمه

2021/02/10 | 18:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب ممثل إسرائيل الدائم في الأمم المتحدة، الأربعاء، الرئيس الأميركي جو بايدن بالاتصال هاتفيا برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، مذكرا بأن بلاده "أقرب حلفاء الولايات المتحدة".

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