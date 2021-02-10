صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 438 المسجلة اليوم ِ

2021/02/10 | 22:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاربعاء، الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 438 موزعة كالآتي :

ابو دشير —————21

ابو غريب —————17

الاسكان—————–5

الاعلام ——————24

البياع——————-13

التاجي——————7

التراث——————-4

الحرية——————-17

الدورة——————-26

الدولعي—————– 3

السيدية——————-10

الشالجية ——————6

الشرطة الرابعة ————-1

الشعلة——————-30

الصالحية——————3

الطارمية——————13

الطوبجي—————–1

العامرية——————17

العطيفية—————–6

الغزالية—————–20

القادسية —————-7

الكاظمية —————-38

المحمودية—————17

المنصور—————–18

المواصلات—————4

الوشاش——————6

اليرموك —————–17

جكوك——————-1

حي الجامعة————–22

حي الجهاد—————22

حي الخضراء————–2

حي العامل—————20

حي العدل —————-15

شارع حيفا—————–1

سكنة جانب الرصافة———4

الشفاء: 151

الوفيات: 1

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