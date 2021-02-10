صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 438 المسجلة اليوم ِ

عدد الاصابات 438 موزعة كالآتي :
ابو دشير —————21
ابو غريب —————17
الاسكان—————–5
الاعلام ——————24
البياع——————-13
التاجي——————7
التراث——————-4
الحرية——————-17
الدورة——————-26
الدولعي—————– 3
السيدية——————-10
الشالجية ——————6
الشرطة الرابعة ————-1
الشعلة——————-30
الصالحية——————3
الطارمية——————13
الطوبجي—————–1
العامرية——————17
العطيفية—————–6
الغزالية—————–20
القادسية —————-7
الكاظمية —————-38
المحمودية—————17
المنصور—————–18
المواصلات—————4
الوشاش——————6
اليرموك —————–17
جكوك——————-1
حي الجامعة————–22
حي الجهاد—————22
حي الخضراء————–2
حي العامل—————20
حي العدل —————-15
شارع حيفا—————–1
سكنة جانب الرصافة———4
الشفاء: 151
الوفيات: 1
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