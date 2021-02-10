كورونا العالم يكفي كأس كوكاكولا واحداً

2021/02/10 | 22:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – المركز الخبري الوطني أجرى باحث بريطاني مختص في علم الأحياء الرياضي، اليوم الأربعاء، حساباً تقريبياً للحجم الإجمالي لفيروس كورونا الموجود في العالم كله.وقال الباحث كريستيان ياتس: إنه “طلب منه سابقا في مقابلة معه على راديو “بي بي سي” في حصة “فور شو مور أور لاس”، أن يقوم بحساب الحجم الإجمالي لكورونا الموجود […]

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