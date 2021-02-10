الرسم، في دراسة نفسية للشباب

2021/02/10 | 22:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت قاعة تايتنك في بغديدا قره قوش اقامة المعرض التاسع للرسم مساء يوم الاثنين الثاني عشر من شباط الحالي وتحت عنوان ( دراسة نفسية من خلال الرسم )، اقامته منظمة بيث نهرين للمرأة وقد افتتح المعرض سيادة راعي الابرشية مار يوحنا بطرس موشي ومدير شرطة الحمدانية ، وبحضور جمهور كبير …

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