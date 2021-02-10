محدث.. أسعار الذهب تواصل الارتفاع للجلسة الرابعة على التوالى

2021/02/10 | 22:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً للجلسة الرابعة على التوالي عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع العملة الأمريكية.

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