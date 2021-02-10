العراق يرحل 32 ألفاً من العمالة الأجنبية غير الشرعية

2021/02/10 | 22:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الداخلية العراقية، عن ترحيل 32 ألفاً من العمالة الأجنبية غير الشرعية، وإحالة من أواهم الى المحاكم.وذكر اللواء خالد المحنا، المتحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، أن الوزارة قامت بحملات …

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