الحشد الشعبي يعلن نتائج عمليته في قرة تبه

2021/02/10 | 22:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعي محمد التميمي، الاربعاء، عن نتائج عملية قره تبه الامنية شمال ديالى.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة نفذت عملية نوعية مدعومة بطيران الجيش في المحيط الشرقي والغربي لناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب خلايا داعش الارهابي لافتا الى ان العملية اسفرت عن ضبط وتدمير 2 من مضافات التنظيم وتمشيط اكثر من 10 الاف دونم من الاراضي الزراعية”.

واضاف التميمي،ان” العملية تاتي في اطار انهاء اي وجود لخلايا داعش وتامين المناطق القريبة من القرى المحررة ونقاط المرابطة”.

وكانت ديالى شهدت سلسلة عمليات امنية في الاونة الاخيرة لانهاء اي وجود لخلايا داعش الارهابي”.انتهى 25 ف

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