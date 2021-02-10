الحلبوسي يؤكد لرئيسي اهمية حفظ أمن المنطقة واستقرارها

2021/02/10 | 22:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مع رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، وناقش اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الحلبوسي، خلال اللقاء، أهميةَ حفظ أمن المنطقة واستقرارها، مشيداً بالتعاون بين البلدين في محاربة داعش الإرهابي، وكذلك العمل على استمرار تنسيق المواقف بين مجلس النواب ومجلس الشورى الإيراني في المحافل الدولية وفقا للمصالح المشتركة.

من جهته، اشار رئيسي الى تطلعَ بلده لتعزيز علاقاته مع العراق، وتوسيع سبل التعاون في عدد من المجالات، ومنها المجال الاقتصادي والتبادل التجاري والثقافي، فضلاً عن المجال القضائي والقانوني، مشيراً إلى مباحثاته مع رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، والتنسيق والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في هذا الجانب.

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