طيران التحالف يغير على موقع لداعش في كركوك ويقتل عنصرين

2021/02/10 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت خلية الإعلام الأمني، الأربعاء، إن طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوية أسفرت عن قتل عنصرين في تنظيم داعش في كركوك.

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وذكر بيان للخلية تلقى "ناس"، نسخة منه (10 شباط 2021)، أنه "بأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، أسفرت عن قتل عنصرين من عصابات داعش الارهابية".

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