وزير النفط: الإقليم يتحمل إنحراف العراق عن اتفاق أوبك

2021/02/10 | 22:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، اليوم الأربعاء، أن العراق يحاول أن يكون ملتزما مع منظمة “أوبك” حول التخفيضات النفطية.وأوضح عبد الجبار في تصريح صحفي، أن “الانحراف عن الاتفاق يأتي بسبب حجم التخفيض في إقليم كردستان وعدم التزام سلطاته بالمنصوص عليها”.وتابع: “نحاول الالتزام مع أوبك، الحقول في وسط وجنوب العراق ملتزمة وأحيانا بنسبة أكثر من 100 في المئة والمشغلين خفضوا من إنتاجهم حسب توجيهات الوزارة ووصل حجم التخفيض في حقول ميسان إلى أكثر من 45 في المئة، المتسبب بانحراف العراق عن حصته السوقية هو عدم التزام إقليم كردستان بالتخفيض المنصوص عليه”.وأشار إلى أن عدم التزام الإقليم “له […]

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