كركوك..ندوة للكاتب والصحفي ستران عبدالله

2021/02/10 | 22:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم مركز ديالوك الثقافي والفني في كركوك، عصر يوم غد الخميس، ندوة للكاتب والصحفي ستران عبدالله.

وستكون الندوة بعنوان (الاحزاب في كوردستان والعراق المشاكل والحل) بحضور الشخصيات والادبية والثقافية والسياسية في كركوك.

PUKmedia كركوك رزكار شواني

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