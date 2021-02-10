السليمانية..حريق في محطة لتعبئة الوقود

2021/02/10 | 22:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق في محطة لتعبئة الوقود في مدينة السليمانية، مساء اليوم الاربعاء، مما ادى الى الحاق اضرار كبيرة بالمحطة.

وقال العميد ديار ابراهيم مدير دائرة الدفاع المدني في السليمانية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان حريقا اندلع مساء اليوم الاربعاء في محطة نوروز لتعبئة الوقود على الشارع الستيني بمدينة السليمانية.

واضاف: ان فرق الدفاع المدني هرعت الى مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه سريعا، مشيرا الى ان الحريق اندلع عند قيام احد الصاريهج بتفريغ حمولته من مادة البانزين.

واشار الى ان الحريق ادى الى الحاق اضرار مادية كبير المحطة دون وقوع اية خسائر بشرية.

PUKmedia فوتو/جعفر جلالي

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